Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı
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Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı

15.02.2021 22:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:52
Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı

Geçtiğimiz günlerde estetik soruları karşısında çileden çıkarak gazetecilere sert tepki veren Serenay Sarıkaya, Netflix'in Şahmeran adlı yapımından güçlü bir teklif aldı. Sarıkaya'nın iddialı diziye yeşil ışık yaktığı, projeye yakın zamanda imza atacağı konuşuluyor.

Uzun süredir herhangi bir yapımda yer almayan Serenay Sarıkaya'ya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran adlı diziden teklif geldi.

EN SON Fİ'DE ROL ALMIŞTI

Güzel oyuncuya Şahmeran için teklif edilen ücretin oldukça iyi olduğu magazin kulislerinde dolaşırken, en son Fi dizisi ile izleyici karşısına Sarıkaya'nın, diziye yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Tims&B üstleniyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜN GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Günlerini evinde karantinada geçiren Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığından sonra sık sık özel hayatıyla gündeme geliyordu. Güzel oyuncu en son geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda çıktığı bir estetik kliniğinden sonra gazetecilere verdiği sert tepkiyle olay yaratmıştı. Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz" sorusu karşısında, "Size ne ya" diyerek tepki göstermişti.

Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı
Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı
Haber Yorumları (2)
KEREM: TV de Berenden kurtulduk sende geçersen süper olur Serenay dijitale. Orada önünü çok açık görüyorum
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123: Amann yeşil ışığı hiç sönmesin ya. Kendini sanatçı zanneden bu kişileri tv dijital medyaya ayıklayalım. Orda takılsınlar.
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