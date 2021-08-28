Serenay Sarıkaya büyük şok yaşadı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya'yı almaya giden şoförü, karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Kazanın can kaybı olmadan maddi kayıpla atlatılması sevindirdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Volvo marka lüks aracı önceki akşam Etiler'de Baltalimanı yolu üzerinde kaza yaptı. Güzel oyuncuyu almaya giden şoförü karşıdan gelen bir minibüsle çarpıştı.

Sarıkaya'nın aracında yüklü miktarda maddi hasar oluştu. Kaza esnasında iki tarafın da sağlık durumlarının iyi olması Serenay'ı sevindirdi.Serenay'ın lüks aracı, kaza sonrası bu hale geldi. Minibüsün yan tarafında hasar oluştu.

Kaynak: Snob Magazin