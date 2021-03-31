Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya önceki yıl el sıkıştığı Netflix için çekilecek yeni projesine hazırlanıyor. Platform için yapılan Pera Palas ve Kulüp başta olmak üzere bütün projeleri değerlendiren Sarıkaya sonunda Tims&B'nin Şahmeran dizisine sıcak bakmıştı.

ÇEKİMLER EN GEÇ EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu şimdilerde Pınar Bulut'un yazdığı dizinin senaryo çalışmalarının bitmesi bekleniyor.

Umur Turagay'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin en geç eylül ayında başlanması planlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin