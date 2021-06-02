Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Bergen" projesinden ayrıldığını açıklayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Sarıkaya'nın giyim tarzı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Bir siteden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, hızla kapının önündeki aracına bindi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında aracının camını açan Sarakaya, 'Bergen' projesinden neden ayrıldığının sorulması üzerine "Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım" ifadelerini kullandı.

'Acıların kadını' lakaplı Bergen'in hayatını konu alacak film için uzun süre hazırlık yapan Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle ertelenen filmin, yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.

Sarıkaya'nın ayrılığı sonrası Demet Evgar ve Özgü Namal'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti.

GİYİM TARZI OLAY OLDU

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın yaz günü uzun siyah ceket ve kışlık ayakkabı tercih etmesi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu
Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu
Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Alişan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 00:44:57. #1.15#

title