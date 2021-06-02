Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzı olay oldu
"Bergen" projesinden ayrıldığını açıklayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Sarıkaya'nın giyim tarzı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
Bir siteden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, hızla kapının önündeki aracına bindi.
Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında aracının camını açan Sarakaya, 'Bergen' projesinden neden ayrıldığının sorulması üzerine "Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım" ifadelerini kullandı.
'Acıların kadını' lakaplı Bergen'in hayatını konu alacak film için uzun süre hazırlık yapan Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle ertelenen filmin, yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.
Sarıkaya'nın ayrılığı sonrası Demet Evgar ve Özgü Namal'a teklif götürüldüğü iddia edilmişti.
GİYİM TARZI OLAY OLDU
Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın yaz günü uzun siyah ceket ve kışlık ayakkabı tercih etmesi dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin