Serenay'dan sonra Melisa Şenolsun'dan flaş hamle! - Haberler Magazin
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Serenay'dan sonra Melisa Şenolsun'dan flaş hamle!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Serenay'dan sonra Melisa Şenolsun'dan flaş hamle!

Snob Magazin, geçtiğimiz ay Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'in bir yıllık ilişkisinin bittiğini gündeme getirmişti. Evirgen ile ilişkisini sonlandıran Şenolsun'dan, dikkat çeken bir hamle geldi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandırmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Son günlerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberler inden sonra Melisa Şenolsun'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı ve sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Umut Evirgen ise Şenolsun'u takip etmeye devam ediyor.

Serenay'dan sonra Melisa Şenolsun'dan flaş hamle!

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Haber: Serenay'dan sonra Melisa Şenolsun'dan flaş hamle! - Haberler Magazin
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