Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma evleniyor!
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Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma evleniyor!

10.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:30
Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma evleniyor!

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evlilik kararı aldı.

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evlilik kararı aldı. Uzun zamandır aşk yaşan çift nikah masasına oturuyor.

Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil'in arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüştü. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Serengil'e en büyük destek Tohma'dan geldi.

Sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmayan Tohma, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı ve Seren Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.

AYICIKLI EVLENME TEKLİFİ

Seren Serengil'in evinin kapısına dayanan Tohma, dev ayıcık ile aşkını ilan etti. Tohma, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta Serengil'e evlilik teklifi etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Serengil'in, mutluluğu yüzüne yansıdı. Evlilik teklifini kabul eden Serengil, "Çok mutluyum." dedi.

İSTİYORLAR Kİ SEREN ÖLSÜN!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım" demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Serengil'in tedavisi devam ederken tatile çıkması takipçilerini şaşırttı.

Serengil, sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdi: "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Zaten hastalığım geçmeye başladı. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum takviyesi yapılıyor."

Kaynak: Hürriyet

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