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Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), zor bir dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."
Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Veda videosu yayınlayarak ameliyata giren Seren Serengil'in operasyonu başarılı geçti

Veda videosu yayınlayarak ameliyata giren Seren Serengil'in operasyonu başarılı geçti

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