Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), zor bir dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."