Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi

Serengil: " Can Tanrıyar, Petek'ten sonra bana taktı"

İSTANBUL - Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Serengil, " Can Tanrıyar, Petek'ten sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum" dedi.

Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor"

Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, 20 yıllık televizyoncu olduğunu belirterek, "Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım, basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur" dedi.

Müşteki avukatı, sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep ederken, sanık Seren Serengil'in avukatı aleyhlerine olan hususları kabul etmediğini belirterek sanığın beraatını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bugün duruşması yapılan davası ile başka bir dosyasının birleştirilmesi nedeniyle yeniden mütalaa hazırlayabilmek için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve dosyanın mütalaa için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Seren Serengil, " Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığını, annesinin kendisine gece kulübünden mesajlar attığını iddia ettiğini şeylerin belgelerini sundum bugün. Çünkü söylediğim her şey doğruydu. Bunlar bir hakaret içermiyor. Ama Can Tanrıyar, Petek'ten sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. O yüzden de bu belgeleri mahkemeye sunarak bunları gerçekte söylediğini belgelemiş oldum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.