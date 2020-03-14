Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı
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Seren Serengil, Yaşar İpek, İstanbul, 3. Sayfa

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı Şarkıcı Yaşar İpek ile sunucu Seren Serengil'in boşanma davasının ilk duruşması görüldü.

14.03.2020 03:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:14
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı

İSTANBUL - Şarkıcı Yaşar İpek ile sunucu Seren Serengil'in boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Serengil, duruşma çıkışında yayın yasağı olduğu gerekçesiyle konuşamadığını belirtti.

Şarkıcı Yaşar İpek, sunucu eşi Seren Serengil'e özel hayatını anlattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. İpek'in dava açmasının ardından Seren Serengil ise Beykoz Aile Mahkemesi'ne giderek kötü muamele gördüğü iddiasıyla karşı boşanma davası açmıştı. İpek'in Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul Aile Mahkemesindeki duruşmaya Yaşar İpek, Seren Serengil ve avukatları katıldı.

Gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından salondan çıkan Yaşar İpek, açıklama yapmak istemediğini belirtirken, Seren Serengil ise, "Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik ve yayın yasağı var. O yüzden açıklama yapmam yasak" dedi.

Mahkeme, davaya ilişkin tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı

Kaynak: İHA

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Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma davası başladı

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