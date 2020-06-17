Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Ünlü sunucu Seren Serengil, yeni sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini noktalayan Burcu Esmersoy'un sesi yüzünden mutlu olamadığını söyledi. Serengil bu çıkışıyla herkesi şaşkına çevirirken Esmersoy'un takipçileri de tepki gösterdi.

Bir süredir Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Burcu Esmersoy hakkındaki söylediğiyle gündem oldu.

"BURCU SESİ YÜZÜNDEN MUTLU OLAMIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu ile tartışan Seren Serengil bu sefer de Burcu Esmersoy'u hedef aldı. Dün yayınlanan programda Arto'yu ağırlayan Serengil, Burcu Esmersoy'un Allan Hakko ile yollarını ayırmasıyla ilgili haberi sundu. Esmersoy'la ilgili konuşan Arto, 'Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?' diye sordu. Arto'nun sorusuna ilginç bir cevap veren Serengil ise "Sesi yüzünden" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Yıllardır program sunuculuğu yapan Seren Serengil'in hemcinsi için yaptığı çıkış sosyal medyada gündem oldu. Burcu Esmersoy'un takipçilerinden tepki gören Serengil, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.