Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'i neden engellediğini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'i neden engellediğini anlattı

04.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:11
Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'i neden engellediğini anlattı

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu.

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu.Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat olacak. Zor günlerden geçen Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı.

ünlü şarkıcının annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu iddiaların üzerin Seren Serengil'den açıklama geldi.

"İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"

Serengil; "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'i neden engellediğini anlattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:11:45. #1.14#
title