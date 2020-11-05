Şeref Sözü final bölümü izle! Şeref Sözü neden final yaptı?
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Şeref Sözü final bölümü izle! Şeref Sözü neden final yaptı?

05.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:27
Şeref Sözü final bölümü izle! Şeref Sözü neden final yaptı?

Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan'ın başrollerinde yer aldığı Şeref Sözü nasıl bitti? Şeref Sözü final bölümü izle! Şeref Sözü neden final yaptı?

Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ NEDEN BİTTİ?

Yüksek bütçe ile çekilen Şeref Sözü, reytinglerden istediği başarıyı alamayınca bitirme kararı aldı. 4 Ekim akşamı yayınlanan Şeref Sözü nasıl bitti.

ŞEREF SÖZÜ NASIL BİTTİ?

Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra'nın tek derdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer'in bulunmasını beklemektedir. Emsal'in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur.

Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan'la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu kez Metin'in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer'le birlikte liman binasını ateşe verir. Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak?

ŞEREF SÖZÜ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

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