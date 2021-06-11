Şeref Çiçek kimdir? Yardımcı Antrenör Şeref Çiçek kaç yaşında, nereli?

Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Şeref Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.