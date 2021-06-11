Şeref Çiçek kimdir? Yardımcı Antrenör Şeref Çiçek kaç yaşında, nereli?
Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Şeref Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.
ŞEREF ÇİÇEK KİMDİR?
Şeref Çiçek, 9 Ekim 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Şeref Çiçek doğum tarihi : 9 Ekim 1965
Şeref Çiçek kaç yaşında : 55 yaşında
Şeref Çiçek nereli : Ankara
Şeref Çiçek mesleği ne : Antrenör
Şeref Çiçek, Euro 2020 turnuvasında A Milli takımımızda Yardımcı antrenörlük görevinde bulunmaktadır. Şeref Çiçek, Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer almaktadır. İlk yardımcı antrenörlüğüne FC Seoul takımında 2007 yılında başlamıştır. Sonrasında sırayla, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştur.