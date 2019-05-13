Serdar Tuncer'le Şiir Dinletisi" Gerçekleştirildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer'le Şiir Dinletisi" gerçekleştirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer'le Şiir Dinletisi" gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen dinletide, şair ve televizyon programcısı Tuncer, yorumladığı şiirlerle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca hazırlanan etkinliğe katılan Serdar Tuncer, vatandaşlarla ramazan üzerine sohbet etti, şiirler okudu.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Tuncer'e, günün anısına çiçek verdi, kutnudan yapılan atkı hediye etti.
Kaynak: AA