Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Bir radyo programına konuk olan Serdar Ortaç, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın kendisine O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapması için teklif götürdüğünü ancak verdiği cevapla Ilıcalı'nın telefonu yüzüne kapattığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. 3-4 sene önce kendisine jürilik teklif eden Ilıcalı'ya "Reina'dayım gel" dediği için telefonun yüzüne kapatıldığını söyledi.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç "Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi. Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı" dedi. Şarkıcı bu hikayesini kahkaha atarak anlattı.