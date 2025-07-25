Bir dönemin unutulmaz şarkılarına ve sahne enerjisine imza atan Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Serdar Ortaç öldü mü? İddialara Serdar Ortaç cevap verdi!

"SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ" PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Bir dönemin unutulmaz şarkılarına ve sahne enerjisine imza atan Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Sağlık durumuyla sık sık gündeme gelen sanatçı, hakkında çıkan yalan ölüm iddialarına karşı sessiz kalmadı.

"ÖLMEDİM" VİDEOSUYLA ORTAYA ÇIKTI

55 yaşındaki Ortaç, çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı kısa bir videoda, "Ölüm haberlerim çıkmış, Serdar öldü diye. Ölmedim." diyerek duruma esprili ama net bir açıklık getirdi.

SAĞLIĞINA KISMEN KAVUŞTUĞUNU DUYURMUŞTU

Geçmişte yürüme güçlüğü nedeniyle sahnelere tekerlekli sandalye ile çıkan Ortaç, bir konserinde yaptığı açıklamayla umut vermişti. "Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürebiliyorum" diyerek eski enerjisine bir ölçüde geri döndüğünü belirtmişti.

"ÖMRÜM BELKİ 10 YIL KALDI"

Ancak pop müziğin sevilen ismi, hastalığına dair başka açıklamalarda da bulunmuştu. "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok." sözleriyle hayatına dair realist bir tablo çizen sanatçıya, hayranlarından destek mesajları yağmıştı.

GÜNDEMİ SARSAN VASİYET AÇIKLAMASI

Bunun yanı sıra Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı vasiyet açıklamasıyla da gündem olmuştu. Sevenlerini ve kamuoyunu şaşırtan bu açıklamada mal varlığını nasıl paylaştırmak istediğini dile getirdi.

"SADECE ÇALIŞANLARIMA BIRAKTIM"

İstanbul Boğazı manzaralı, 8 odalı ve 750 metrekarelik villasından bahseden sanatçı, şunları söyledi: "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."