Serdar Ortaç öldü mü? İddialara Serdar Ortaç cevap verdi!

Serdar Ortaç öldü mü? İddialara Serdar Ortaç cevap verdi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık durumuyla sık sık gündeme gelen sanatçı, hakkında çıkan yalan ölüm iddialarına karşı sessiz kalmadı. İddialara Serdar Ortaç cevap verdi!

Bir dönemin unutulmaz şarkılarına ve sahne enerjisine imza atan Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Serdar Ortaç öldü mü? İddialara Serdar Ortaç cevap verdi!

"SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ" PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Bir dönemin unutulmaz şarkılarına ve sahne enerjisine imza atan Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Sağlık durumuyla sık sık gündeme gelen sanatçı, hakkında çıkan yalan ölüm iddialarına karşı sessiz kalmadı.

"ÖLMEDİM" VİDEOSUYLA ORTAYA ÇIKTI

55 yaşındaki Ortaç, çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı kısa bir videoda, "Ölüm haberlerim çıkmış, Serdar öldü diye. Ölmedim." diyerek duruma esprili ama net bir açıklık getirdi.

SAĞLIĞINA KISMEN KAVUŞTUĞUNU DUYURMUŞTU

Geçmişte yürüme güçlüğü nedeniyle sahnelere tekerlekli sandalye ile çıkan Ortaç, bir konserinde yaptığı açıklamayla umut vermişti. "Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürebiliyorum" diyerek eski enerjisine bir ölçüde geri döndüğünü belirtmişti.

"ÖMRÜM BELKİ 10 YIL KALDI"

Ancak pop müziğin sevilen ismi, hastalığına dair başka açıklamalarda da bulunmuştu. "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok." sözleriyle hayatına dair realist bir tablo çizen sanatçıya, hayranlarından destek mesajları yağmıştı.

GÜNDEMİ SARSAN VASİYET AÇIKLAMASI

Bunun yanı sıra Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı vasiyet açıklamasıyla da gündem olmuştu. Sevenlerini ve kamuoyunu şaşırtan bu açıklamada mal varlığını nasıl paylaştırmak istediğini dile getirdi.

"SADECE ÇALIŞANLARIMA BIRAKTIM"

İstanbul Boğazı manzaralı, 8 odalı ve 750 metrekarelik villasından bahseden sanatçı, şunları söyledi: "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı

Kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

Trump açıkça tehdit etti: Anlaşmak istemediler, avlayacağız
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı

Görüntüler vahim! Sıcaklık rekoru kırılan kentimiz kabusu yaşıyor
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.