Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl?
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Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl?

20.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:51
Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl?

Son dönemde ekonomik anlamda zor günler geçiren Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Ortaç, sağlık durumunu soran gazetecilere samimi bir cevap verdi

Vitrinleri inceledikleri sırada gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Gür, objektiflere poz verdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

'SAĞLIĞIM GAYET İYİ'

Sağlığının gayet iyi olduğunu "Çok şükür, iyiyim." diyerek dile getiren Ortaç, sevenlerinin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen Ortaç, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

SERDAR ORTAÇ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Serdar Ortaç, multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurmuştu. Ortaç, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti.

Kaynak: Snob Magazin

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