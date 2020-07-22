Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe Loughnan, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşan güzel modelin sörf merakı başına iş açtı.

22.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:22

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ailesinin yanına yerleşen Chloe Loughnan, arkadaşıyla sörf yaptığı sırada denizin ortasında mahsur kaldı. Güzel modelin imdadına iki kişilik bir ekip yetişti.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe Loughnan, bu sürecin ardından arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Buradan yaptığı paylaşımlarla düzgün fiziğini gözler önüne seren Chloe'nun sörf macerası hiç de umduğu gibi sonuçlanmadı. Sörf yaptığı sırada hızını alamayarak kıyıdan fazlaca açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Chloe, sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi de unutmadı.

İşte Chloe'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar;

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Haber Yorumları (2)
PATOZ: abam tumanını unutmuş zahar.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BU ŞEY DEĞİL Mİ YA: sahil güvenlik dizisi :D
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