Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı. Ortaç, alışveriş merkezinde yakalandığı sevgilisi için "Salaklık yapmıştım, affetti" dedi.

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ancak kısa sürede ilişkisini sonlandıran Serdar Ortaç, önceki gün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde eski aşkıyla görüntülendi.

"SEÇİL BENİ AFFETTİ"

Seçil Gür, görüntülendiklerini anlayınca kaçmak isterken Serdar Ortaç da sorularını yanıtladı. Muhabirlerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, Seçil Gür hakkındaki sorular için "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi.

AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRDI

"O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım alsında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi. Seçil Gür'ü daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Ortaç, muhabirlere teşekkür ettikten sonra iki adım ileride yürüyen Seçil Gür'e yetişti. Markalar Sokağı'na çıkan Ortaç ve Gür, baş başa akşam yemeği yedi.