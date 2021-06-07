Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma
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Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma

Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özge Gürel, son dönemde popüleritesinin arttığı İtalya'da iki markanın yüzü olarak, toplamda 3.5 milyon TL kazandı. İşte detaylar...

Özge Gürel'in, son oynadığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor. Oyuncu, İtalya'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek.

Oyuncunun, görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı reklamlar, dijital platformlarda yayınlanacak. Gürel'in iki firmadan toplam 3.5 milyon aldığı öğrenildi. Oyuncu, çekimlerden sonra Milano ve Roma'da kısa süreli bir tatil yapacak. (Milliyet)

Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma
Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma

Kaynak: Snob Magazin

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