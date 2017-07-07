Euro Yükselişini Devam Ettiriyor

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerdeki sorunlar ve bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle euro ve dolarda dün hız kazanan yükseliş sürüyor. Tüm zamanların rekor düzeyine yükselen euro günün ilk işlemlerinde 4.15 lira sınırını da aşarak 4.1507 liraya yükseldi. Euro ile birlikte yükselen dolar da 3.6353 liraya kadar çıktı.

Önceki kapanışta dolar 3,6220 liradan, euro ise 4,1340 liradan satıldı.