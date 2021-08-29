SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 çocuk annesi yaya Resmiye Engel'e (34) çarptı.

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 çocuk annesi yaya Resmiye Engel'e (34) çarptı. Seraya giderken otomobilin çarptığı Engel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.İ.(40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısında yürüyerek seraya çalışmaya giden Resmiye Engel'e çarptı. Engel, olay yerinde yaşamını yitirirken, takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.İ., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.İ.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Resmiye Engel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.

SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Sibel Can Filiz Akın Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Güler Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SERAYA ÇALIŞMAYA GİDEN RESMİYE, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 12:46:41. #1.16#

title