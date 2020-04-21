Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Sunucu Seray Sever, Instagram hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile dudak dudağa çektirdikleri bir pozu paylaşarak evliliklerinin 2. yılını kutladı.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli yarışmada sunuculuk yapan Seray Sever, 2018 yılında 4 yıldır aşk yaşadığı Eray Sünbül ile evlendi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Sever, eşiyle evliliklerinin ikinci senesini kutladı.

"GÖZ BEBEĞİM KOCAM"

Eşiyle sık sık ev hallerini paylaşan Seray Sever, düğünlerinde çektirdikleri bir kareyi paylaşarak evliliğinin 2. yıl dönümünü kutladı. Eşiyle düğünlerinde dudak dudağa çekilen pozunu paylaşan Sever, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam." Seray Sever'in paylaşımını gören Şükran Ovalı, Uğurkan Erez, Ayşe Özyılmazel, Safiye Soyman, Aşkım Kapışmak ve Zara gibi isimler de "Nice mutlu seneler" yorumu yaptı.

KORONAVİRÜS EVLİ ÇİFTİ AYIRDI

Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için şehirler arası giriş ve çıkışlar kapatıldı. Seray Sever'in Bodrum'da olan eşi ise İstanbul'a dönemedi. Eşiyle ayrı kaldığı içi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sever ise "Canım kocamı çok özledim. İstanbul'a giriş ve çıkış yasaklandı. Yoldan döndü eşim de" dedi.