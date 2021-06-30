Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan'dan istismar itirafı

Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan, Antalya'da iki çocuğun ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çocukken yaşadığı tacizi anlattı. İşte detaylar...

Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan, Antalya'da iki çocuğun ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çocukken yaşadığı istismarları açıkladı. 'İtiraf ediyoruz' diyen iki oyuncu, yaşadığı tacizi Instagram'dan yazdı. Seray Kaya, "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığımın istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyurmayan istismarara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" dedi.

Sancaktutan ise, "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin