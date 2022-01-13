Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serap Yazıcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Serap Yazıcı hayatı ve biyografisi!

On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.