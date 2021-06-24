Serap Özçelik Arapoğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Serap Özçelik Arapoğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serap Özçelik Arapoğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında yer alacak yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Serap Özçelik Arapoğlu kimdir merak edildi. Peki, Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Serap Özçelik Arapoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?

SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU KİMDİR?

Serap Özçelik Arapoğlu (d. 18 Şubat 1988, Şişli), Türk karateci.

Serap Özçelik Arapoğlu doğum tarihi : 18 Şubat 1988

Serap Özçelik Arapoğlu kaç yaşında : 33 yaşında

Serap Özçelik Arapoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Serap Özçelik Arapoğlu mesleği ne : Sporcu (Karate) , Beden Eğitimi Öğretmeni

Serap Özçelik Arapoğlu boy ve kilosu kaç : 160cm/ 49kg

Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, 50 kg'da birinci olan Özçelik, ülkesine Oyunlar tarihindeki ilk altın madalyayı (aynı zamanda ilk madalya) getiren sporcu oldu.

Serap Özçelik Arapoğlu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında karate branşında (Kumite 55 kg) ülkemizi temsil edecektir.

Serap Özçelik Arapoğlu'nun toplamda 12 altın madalyası, 4 gümüş madalyası ve 5 bronz madalyası bulunmaktadır.

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Serap Özçelik Arapoğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Serap Özçelik Arapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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