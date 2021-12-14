Sera Kadıgil kimdir? FOX konuğu Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Sera Kadıgil hangi partiden?

Sera Kadıgil kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Sütlü, açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" ifadelerini kullandı.

SERA KADIGİL KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü (d. 29 Kasım 1984), Türk siyasetçi ve avukat. Türkiye İşçi Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır. Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kadıgil Sütlü, evlidir.

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