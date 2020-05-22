Sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çetin ve Taştekin sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. İsmail Aktaş (51) yönetimindeki 01 RA 622 plakalı sepetli motosiklet, Samet Çakıroğlu'nun kullandığı 01 FIY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücü İsmail ile yanında bulunan Hülya (38), Furkan (15) ve Buket Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA