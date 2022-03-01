Şenyaşar Ailesi Adalet Nöbetini Gaziantep'e Taşıdı
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Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesinin ardından başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana gelen olayda 3'ü Şenyaşar ailesinden 4 kişi ölmüştü.
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesinin ardından başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana gelen olayda 3'ü Şenyaşar ailesinden 4 kişi ölmüştü
DailyMotion.com - Güncel