Şenyaşar Ailesi Adalet Nöbetini Gaziantep'e Taşıdı - Haberler

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Şenyaşar Ailesi Adalet Nöbetini Gaziantep'e Taşıdı

DailyMotion.com - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesinin ardından başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana gelen olayda 3'ü Şenyaşar ailesinden 4 kişi ölmüştü.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesinin ardından başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana gelen olayda 3'ü Şenyaşar ailesinden 4 kişi ölmüştü

DailyMotion.com - Güncel

İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa, AK Parti, Haziran, Güncel, Haberler

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