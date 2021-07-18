Şensoy'a veda yemeği
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Şensoy'a veda yemeği

Şensoy'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bülent Şensoy için veda programı düzenledi.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bülent Şensoy için veda programı düzenledi.

Düzenlenen programa; Valiz Mehmet Makas, eşi Elif Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve eşi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve eşi ile İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt katıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, Erzincan'a yaptığı hizmetlerden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bülent Şensoy'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Şensoy'a veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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