Şenocak: "Yeni üye kayıtlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz"
Haberler » Güncel » Şenocak: "Yeni üye kayıtlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz" - Haber

Şenocak: "Yeni üye kayıtlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

15.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:23
Şenocak:

İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni

AK Parti İstanbul İl Başkanı 'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şenocak: "Yeni üye kayıtlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler