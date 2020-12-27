Şenoba'da acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

Şenoba'da acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. 6 sağlık personelin görev aldığı istasyonun açılışını Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptı.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 1 No'lu acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. 1 ambulans ve 6 sağlık personelin görevlendirildiği istasyonda acil vakalara anında müdahale edilmesi için Şenoba beldesi çıkışında iki katlı bir bina tahsis edildi. İstasyonun açılışını yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, görevde olan sağlıkçılara telsizle anons geçerek görevlerinde başarılar diledi. Vali Pehlivan, "İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şenoba 112 acil sağlık hizmetleri merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bu merkezin kurulmasında, tesis edilmesinde emeği olan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze ve özellikle askeri kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmetten faydalanacak olan hem Şenoba hem de çevredeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE