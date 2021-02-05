Seni Çok Bekledim Zaza kimdir? Hakan Ummak kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında, nereli?

2. bölümü ile ekrana gelecek Seni Çok Bekledim dizisinde Zaza karakterine hayat veren Hakan Ummak kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken isim Hakan Ummak Seni Çok Bekledim dizisinde rol alıyor. Hakan Ummak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM ZAZA KİMDİR?

İlk bölümü ile çok sevilen dram dizisi Seni Çok Bekledim her Cuma Star ekranlarında. Dizide Zaza karakterine genç isim Hakan Ummak hayat veriyor. Peki, Hakan Ummak kimdir?

HAKAN UMMAK KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu Hakan Ummak, okulu tamamladıktan sonra çocuk tiyatrolarında çalışmalar yaptı. Son dönemde merak edilen oyuncular arasında yer alan Ummak, birçok dizide yer aldı.

HAKAN UMMAK DİZİLERİ

Adı Efsane,

Paramparça,

Gamsız Hayat,

Seni Çok Bekledim