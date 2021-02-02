Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler?
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Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler?

02.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:51
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni çok bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Peki Seni çok bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV'nin yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', çıktı. Cuma günleri yeni bölümüyle ekranlara gelen dizi bugün tekrar bölümüyle Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler?

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim', gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. 'Seni Çok Bekledim'in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

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