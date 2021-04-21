Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı yayın HD izle! Seni Çok Bekledim 12. bölüm full izle! Seni Çok Bekledim 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.
SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE (20.00)