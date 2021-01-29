Seni Çok Bekledim "Selahattin" kimdir? Caner Şahin kimdir? Caner Şahin yaşında, nereli? Caner Şahin dizileri!

Merakla yayınlanması beklenen, ilk fragmanı ile dikkatleri çekmeyi başaran dizi Seni Çok Bekledim bu akşam başlıyor. Dizide önemli karakterlerden Selahattin, nasıl karakter ile karşımıza çıkacak? Seni Çok Bekledim "Selahattin" kimdir? Caner Şahin kimdir? Caner Şahin yaşında, nereli? Caner Şahin dizileri!

SENİ ÇOK BEKLEDİM "SELAHATTİN" KİMDİR?

Bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizide Selahattin karakterine hayat veren isim Caner Şahin'dir. Dram türündeki yapımda Selahattin rolü için izleyiciler merakla karakterin detayı bekliyor. Bu akşam, saat 20.00'da izleyici ile buluşacak dizi Star ekranlarında.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

1992, Eskişehir doğumlu Caner Şahin, Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki büyük erkek kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de başlayan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol almaktadır.

CANER ŞAHİN DİZİLERİ

2016 Babam ve Ailesi Kadir Kayalar

2017 Tutsak Bahadır Akıncı

2018 Kardeşler (Brothers)

2018 Nefes Nefese Salih Akmeşe

2019 Kuzgun