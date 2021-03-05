Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir? Seni Çok Bekledim Savcı Pınar rolünde olan Hande Oktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'e yeni bir oyuncu katıldı. Savcı Pınar rolüyle diziye katılan olan Hande Oktan kimdir? Hande Oktan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hande Oktan hayatı ve biyografisi nedir?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı 'Seni Çok Bekledim', seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'e yeni bir oyuncu katıldı. Savcı Pınar rolüyle diziye katılanolan Hande Oktan kimdir? Hande Oktan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hande Oktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM SAVCI PINAR KİMDİR?

Hande Oktan, 'Savcı Pınar' rolü ile diziye dahil olarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

'Demir Leblebi' lakaplı 'Savcı Pınar' rolü ile diziye girecek olan başarılı oyuncu Hande Oktan, seyirciyi heyecan dolu bir serüvenin de içine sokacak.

'Savcı Pınar'; son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın.

SENİÇOK BEKLEDİM HANDE OKTAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Hande Oktan 1982 tarihinde doğmuştur.

39 yaşında olan Hande Oktan Oğlak burcudur. Hande Oktan oyuncu olarak tanınmaktadır. Hande Oktan 1.65 cm boyundadır. Gözleri ela renktir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda eğitim almıştır. İngilizce ve Fransızca bilen Oktan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve Akşam Okulları Eğitmenliği yapmaktadır.

DİZİ ÇALIŞMALARI

O Hayat Benim, Aşkın Halleri, Umutsuz Ev Kadınları, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Fırtınalı Aşk

REKLAM FİLMLERİ

Superfresh (2015), Siemens. (2014), Danone (2013), Vanish Kosla (2012)

TİYATRO OYUNLARI

Çok Yakın/ Tiyatro Zen (2013-2015), Medya Maymunları/ Talimhane Tiyatrosu (2011-2012), Ne münasebet/ E.S.E.K (2010-2011)

Yönettiği Oyunlar : Başarımı Karılarım Borçluyum – Miletos Güzeli (2015-2016)

Deliler Boşandı – Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü (2014-2015)

Tersine Dünya – Bahar Noktası (2013-2014)

Yönetmen Yardımcılığı : Keşanlı Ali Destanı, Damdaki Kemancı, Kuşlar, Sevgili Doktor