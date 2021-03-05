Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir? Seni Çok Bekledim Savcı Pınar rolünde olan Hande Oktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir? Seni Çok Bekledim Savcı Pınar rolünde olan Hande Oktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

05.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:31
Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir? Seni Çok Bekledim Savcı Pınar rolünde olan Hande Oktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'e yeni bir oyuncu katıldı. Savcı Pınar rolüyle diziye katılan olan Hande Oktan kimdir? Hande Oktan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hande Oktan hayatı ve biyografisi nedir?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı 'Seni Çok Bekledim', seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'e yeni bir oyuncu katıldı. Savcı Pınar rolüyle diziye katılanolan Hande Oktan kimdir? Hande Oktan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hande Oktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM SAVCI PINAR KİMDİR?

Hande Oktan, 'Savcı Pınar' rolü ile diziye dahil olarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

'Demir Leblebi' lakaplı 'Savcı Pınar' rolü ile diziye girecek olan başarılı oyuncu Hande Oktan, seyirciyi heyecan dolu bir serüvenin de içine sokacak.

'Savcı Pınar'; son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın.

SENİÇOK BEKLEDİM HANDE OKTAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Hande Oktan 1982 tarihinde doğmuştur.

39 yaşında olan Hande Oktan Oğlak burcudur. Hande Oktan oyuncu olarak tanınmaktadır. Hande Oktan 1.65 cm boyundadır. Gözleri ela renktir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda eğitim almıştır. İngilizce ve Fransızca bilen Oktan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve Akşam Okulları Eğitmenliği yapmaktadır.

DİZİ ÇALIŞMALARI

O Hayat Benim, Aşkın Halleri, Umutsuz Ev Kadınları, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Fırtınalı Aşk

REKLAM FİLMLERİ

Superfresh (2015), Siemens. (2014), Danone (2013), Vanish Kosla (2012)

TİYATRO OYUNLARI

Çok Yakın/ Tiyatro Zen (2013-2015), Medya Maymunları/ Talimhane Tiyatrosu (2011-2012), Ne münasebet/ E.S.E.K (2010-2011)

Yönettiği Oyunlar : Başarımı Karılarım Borçluyum – Miletos Güzeli (2015-2016)

Deliler Boşandı – Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü (2014-2015)

Tersine Dünya – Bahar Noktası (2013-2014)

Yönetmen Yardımcılığı : Keşanlı Ali Destanı, Damdaki Kemancı, Kuşlar, Sevgili Doktor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir? Seni Çok Bekledim Savcı Pınar rolünde olan Hande Oktan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:34:26. #1.15#
title