Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim dizisi bir filmden veya diziden uyarlama mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim bugün ekranlara geliyor. Seni Çok Bekledim izleyicileri dizinin bir kitaptan veya filmden uyarlama mı olduğunu merak ediyor. Seni Çok Bekledim bir kitaptan uyarlama mı? Seni Çok Bekledim kimin hayatını anlatıyor?

Star TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 8. bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Seni Çok Bekledim konusu ne?

SENİ ÇOK BEKLEDİM BİR FİLMDEN VEYA KİTAPTAN UYARLAMA MI?

Seni Çok Bekledim dizisi, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlamadır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 12 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut