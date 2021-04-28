Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? Seni Çok Bekledim bitiyor mu? Seni Çok Bekledim final bölümü izle!
Star Tv ekranlarında yayınlanan başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi oyuncuların paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam yayınlanacak olan 13. Bölümde izleyiciye veda edecek. Peki, Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? Seni Çok Bekledim bitiyor mu? Seni Çok Bekledim final bölümü izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
Star Tv ekranlarında yayınlanan başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi oyuncuların paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam yayınlanacak olan 13. Bölümde izleyiciye veda edecek. Peki, Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? Seni Çok Bekledim bitiyor mu? Seni Çok Bekledim final bölümü izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim final bölümü izle! Seni Çok Bekledim final fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPIYOR?
Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinden kötü haber geldi. Dizi sezonun başlamasının ardından reytinglerde düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamadı.
Star TV'de büyük umutlarla başlayan ve Katar'da çekimlerine büyük bir heyecanla adım atan Seni Çok Bekledim dizisi maalesef beklentilerin altında kaldı. Reytinlerde istediği sonucu alamayan dizi final bölümü ile seyircisine veda edecek.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol'un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol'a "Kardeşim" diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir'i suçlamaktadır. Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.
SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. SON BÖLÜM İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM STAR TV CANLI İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz - Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Lila Gürmen - Mihre
Caner Şahin - Selahattin
Türkü Turan - Zahide
Durul Bazan - İsmet
Yıldız Kültür - Hidayet
Ali İpin - Rıza
Şehsuvar Aktaş - Osman Efe
Selen Domaç - Songül
Nihan Büyükağaç - Sibel
Hakan Ummak - Zaza
Sibel Şişman - Şebnem
Gürkan Güzeyhuz - Serkan
Damla Makar - Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer - Umut