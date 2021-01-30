Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı nedir? | Gökçe Kılınçer - Neyleyim şarkı sözleri!
Bu akşam Star TV'de yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı merak edildi. İşte, Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı nedir?
sorusunun cevabı! Gökçe Kılınçer - Neyleyim şarkı sözleri
Baş rollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı tüm izleyiciler tarafından keyifle dinlendi ve merak edildi. Gökçe Kılınçer'in seslendirdiği şarkı Neyleyim'in sözlerini yazımızda bulabilirsiniz!
GÖKÇE KILINÇER - NEYLEYİM SÖZLERİ
Hasret beni vurur
Sen kalbimde otur
Aylar oldu gelmedin
Can ister bul beni
Sar her şeyi geri
Senli günler diledim
Güzel adın kandı canım
Eller bilmez yok sabahım
Yalnız geçer ömrüm
Gülmez neyleyim
Sendin benim tek yoldaşım
Gittin niye bir kardaşım
Yalnız yollar gibi
Günler neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Uçurdun söz gibi
Kalbinde sen beni
Dermanım yok dertliyim
Güzel adın kandı canım
Eller bilmez yok sabahım
Yalnız geçer ömrüm
Gülmez neyleyim
Sendin benim tek yoldaşım
Gittin niye bir kardaşım
Yalniz yolları gibi
Günler neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Neyleyim, neyleyim
Güzel adın
Eller bilmez
Yalnız yolları gibi
Neyleyim
Sendin benim
Bir kardaşım
Gülmez neyleyim