Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı nedir? | Gökçe Kılınçer - Neyleyim şarkı sözleri!

Bu akşam Star TV'de yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı merak edildi. İşte, Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı nedir? sorusunun cevabı! Gökçe Kılınçer - Neyleyim şarkı sözleri

Baş rollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinde çalan şarkı tüm izleyiciler tarafından keyifle dinlendi ve merak edildi. Gökçe Kılınçer'in seslendirdiği şarkı Neyleyim'in sözlerini yazımızda bulabilirsiniz!

GÖKÇE KILINÇER - NEYLEYİM SÖZLERİ

Hasret beni vurur

Sen kalbimde otur

Aylar oldu gelmedin

Can ister bul beni

Sar her şeyi geri

Senli günler diledim

Güzel adın kandı canım

Eller bilmez yok sabahım

Yalnız geçer ömrüm

Gülmez neyleyim

Sendin benim tek yoldaşım

Gittin niye bir kardaşım

Yalnız yollar gibi

Günler neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Uçurdun söz gibi

Kalbinde sen beni

Dermanım yok dertliyim

Güzel adın kandı canım

Eller bilmez yok sabahım

Yalnız geçer ömrüm

Gülmez neyleyim

Sendin benim tek yoldaşım

Gittin niye bir kardaşım

Yalniz yolları gibi

Günler neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Neyleyim, neyleyim

Güzel adın

Eller bilmez

Yalnız yolları gibi

Neyleyim

Sendin benim

Bir kardaşım

Gülmez neyleyim