Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı ! SHOW TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 8. bölüm izle
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Seni Çok Bekledim dizisi SHOW TV ekranlarında 8. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Seni Çok Bekledim 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM FRAGMANI
SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM ÖZETİ
Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.
Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM İZLE
Seni Çok Bekledim 8. bölüm izlemek için tıklayınız!
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU
Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
OYUNCU KADROSU
- Kadir: Özcan Deniz
- Ayliz: İrem Helvacıoğlu
- Cemal: Mustafa Uğurlu
- Hidayet: Yıldız Kültür
- Selahattin: Caner Şahin
- Erol: İlhan Şen
- Mihre: Lila Gürmen
- Rıza: Ali İpin
- İsmet: Durul Bazan
- Meryem: Türkü Turan
- Zaza: Hakan Ummak
- Şebnem: Sibel Şişman
- Serkan: Gürkan Güzeyhuz
- Osman Efe: Şehsuvar Aktaş
- Davut: Mehmet Ulay
- Songül: Selen Domaç
- Sibel: Nihan Büyükağaç
- Nezahat: Damla Makar
- Umut: Ömer Gökay Şanlıer