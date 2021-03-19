Seni Çok Bekledim 8. bölüm 2. fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 8. bölüm izle

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. bölüm FULL İZLE!

Seni Çok Bekledim dizisi STAR TV ekranlarında 7. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 7. bölümün ardından şimdi de Seni Çok Bekledim 8. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz'in annesinden öğrendiği sır, Kadir'in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir'in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet'in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz'in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM İZLE

Seni Çok Bekledim 7. Bölüm izlemek için tıklayınız!

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.