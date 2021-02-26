Seni Çok Bekledim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Seni Çok Bekledim 5. bölüm izle, son (5) bölüm full izle!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 5. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 5. bölümün ardından şimdi de Seni Çok Bekledim 6. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seni Çok Bekledim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seni Çok Bekledim 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Seni Çok Bekledim 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zahide'nin başına gelen trajedi iki aileyi de perişan eder. Bir yanda Erol'u bu işten kurtarmaya çalışan Cemal ve Mihre, diğer yanda karısının intikamını almak isteyen Selo vardır. Kadir, Erol'un bu ölümle bir ilgisinin olup olmadığını araştırırken Selo'nun da bu yöndeki şüpheleri giderek artar.

Ayliz'in Serkan'la yaşadıklarından sonra onu bir an bile yalnız bırakmayan Kadir, Ayliz'i babasını bulma konusunda destekler.Sonunda Selo ve Erol intikam anı için karşı karşıya geldiklerinde Kadir Selo'yu durdurabilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 5. BÖLÜM İZLE

Seni Çok Bekledim dizisinin 5. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

OYUNCU KADROSU:

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

DİZİ KÜNYESİ

Yapım: Skala Yapım ve DNZ FİLMYönetmen: Şahin Altuğ

Oyuncular:Kadir: Özcan DenizAyliz: İrem HelvacıoğluCemal: Mustafa UğurluHidayet: Yıldız KültürSelahattin: Caner ŞahinErol: İlhan ŞenMihre: Lila GürmenRıza: Ali İpinİsmet: Durul BazanMeryem: Türkü TuranZaza: Hakan UmmakŞebnem: Sibel ŞişmanSerkan: Gürkan GüzeyhuzOsman Efe: Şehsuvar AktaşDavut: Mehmet UlaySongül: Selen DomaçSibel: Nihan BüyükağaçNezahat: Damla MakarUmut: Ömer Gökay Şanlıer