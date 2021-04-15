Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. bölüm izle
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Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. bölüm izle

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. bölüm izle
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Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisinin 11. bölümün ardından Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. STAR TV'de yayınlanan Seni Çok Bekledim 12. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm özeti! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? STAR TV Seni Çok Bekledim final bölümü fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. bölüm izle

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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