Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
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Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Kuyucuoğlu, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. İşte detaylar...

Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Model, tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başladı.

Kuyucuoğlu, Börü ile dudak dudağa poz verdi. Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla sık sık mutluluk pozları veriyor.

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!
Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşı dudak dudağa!

Kaynak: Snob Magazin

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