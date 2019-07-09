Senegal'de plastik atığa karşı farkındalık kampanyası

Senegal Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Abdou Karim Sall, ülkede plastik kullanımına karşı farkındalık oluşturmak için 1 aylık kampanya başlattı.

Sall, düzenlediği basın toplantısında, plastiğin çevreye zararı ve 2016'da yürürlüğe giren plastik poşet yasağına dair kanunla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Sall, 30 mikrondan ince poşetlerin ücretsiz verilmesini yasaklayan kanunun kısa sürede revize edilerek kapsamının genişletileceğini, yaptırımlarının artırılacağını belirtti.

Uygulamadan önce plastiğin çevreye zararının halka anlatılması gerektiğini kaydeden Sall, "Farkındalığı artırmak için 1 ayımız var. Bazen insanlar bilmedikleri için yanlış şeyler yapıyorlar, eğer plastik poşetlerin ne kadar çabuk çöpe dönüşerek sağlığımıza ve hayvanlara ve çevreye zarar verdiğini bilselerdi kullanmazlardı. Bu nedenle bir farkındalık kampanyası başlatıyoruz, tüm medya organlarında yer alacak kampanyayla tüm Senegallilere ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerinin plastik atık tehdidiyle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Sall, sadece plastik poşet kullanımının değil plastik atıkların tam geri dönüşümünün sağlanması konusunda da daha katı bir tutum alacaklarını vurguladı.

İngiliz Guardian gazetesinin haziran ayında yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Senegal gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA