Senegal'de Mevlit Kandili coşkusu
Senegal'de Mevlit Kandili, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
Senegal'de Mevlit Kandili, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'ndeki programa, binlerce kişi katıldı.
Atlas Okyanusu kıyısında bulunan camiye gelen Senegalliler yapılan zikirlere eşlik etti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.
Başkentin cadde ve sokaklarında da kandil kutlamaları yapıldı.
Halkın yüzde 95'inin Müslüman olduğu ülkede, başkentin yanı sıra Tuba ve Tivaouane kentlerindeki programlara da büyük katılım oldu.