Sene 2022! Bebek'teki ünlü mekan, iki kadını tesettürlü oldukları bahanesiyle içeriye almadı
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Bebek'te bir mekana girmek isteyen iki kadın, tesettürlü oldukları için içeriye alınmadı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde işletme görevlilerinin "Tesettürden dolayı içeriye almıyoruz. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuluyor. Öte yandan söz konusu olay sosyal medyada büyük tepki çekti.
İstanbul Beşiktaş'taki bir mekanda meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Bebek'te ünlü bir mekana girmek isteyen iki genç kadının içeriye alınmaması ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.
"TESETTÜRDEN DOLAYI ALMIYORUZ"
Bebek'te mekana gelen iki tesettürlü genç kadın, içeriye girmek istedi ancak görevlilerin engeliyle karşılaştı. Kadınlardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde işletme görevlisinin, "Tesettürle alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuluyor.
TEPKİ ÇEKTİ
Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar olaya tepkilerini sert bir şekilde gösterirken, söz konusu işletme de eleştirilerden nasibini aldı.
O tepkilerden bazıları:
- Yıl 2022 olmuş ama Türkiye'de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor.
- Bu zihniyet hala Türkiye'de maalesef yaşıyor. Gerekli tepki gösterilmedikçe de yaşamaya devam edecek!
- Bugün bir işletmede bunu yapan yarın kamusal alanda tekrardan başörtüsü yasaklar. O yüzden tepkimiz buna!
- Bu işletme derhal kapatılmalı.
- Bu arkadaşın mekanını mühürleyin lütfen ve cezai işlem uygulayın. Bir vatandaşa dinine, ırkına, görünüşüne göre hizmet vermemek anayasal suçtur.