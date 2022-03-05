Sene 2022! Bebek'teki ünlü mekan, iki kadını tesettürlü oldukları bahanesiyle içeriye almadı

İstanbul Beşiktaş'taki bir mekanda meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Bebek'te ünlü bir mekana girmek isteyen iki genç kadının içeriye alınmaması ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

"TESETTÜRDEN DOLAYI ALMIYORUZ"

Bebek'te mekana gelen iki tesettürlü genç kadın, içeriye girmek istedi ancak görevlilerin engeliyle karşılaştı. Kadınlardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde işletme görevlisinin, "Tesettürle alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar olaya tepkilerini sert bir şekilde gösterirken, söz konusu işletme de eleştirilerden nasibini aldı.

O tepkilerden bazıları: