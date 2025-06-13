Şendul Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şendul Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şendul Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şendul Şaban konusu, özeti ve Şendul Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şendul Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şendul Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şendul Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şendul Şaban konusu nedir, Şendul Şaban oyuncuları kimler ve Şendul Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞENDUL ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şaban ile Ali bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.ŞENDUL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Şaban
Nevra Serezli - Necla
Halit Akçatepe - Ali
Ayşen Gruda - Ayşen
Ayten Erman - Ayten
Ayben Erman - Canan
Hikmet Gül - Dardariye Nine / Hikmet Hanım (ses. Güler Ökten)
Hikmet Karagöz - Eskici
Hüseyin Kutman - Murat Bey (ses. Sadettin Erbil)
Renan Fosforoğlu - Rüstem Bey
Nermin Denizci - Nebahat (ses. Ayşegül Uygurer)
Ahmet Açan - Market kasabı
Salih Karadeniz
Hidayet Erdinç - Fabrika işcisi
Ali Karagöz
Orhan Çoban - Garson
Necdet Türkantoz
ŞENDUL ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
1985 Yılı yapımı başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin paylaştığı Şendul Şaban filminin çekildiği yerleri ve mekanları göstermeye çalıştım. 1985 Yılı yapımı olan Şendul Şaban filmi İstanbul (Beyoğlu) Cihangir, Bakırköy ve Sarıyer Yeniköy'de çekilmiştir.