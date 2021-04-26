Sendikalar ve meslek örgütleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için Ankara Valiliğine başvurdu
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Sendikalar ve meslek örgütleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için Ankara Valiliğine başvurdu

Sendikalar ve meslek örgütleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi için Ankara Valiliğine başvurdu
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, 30 Nisan Cuma günü yapacakları mitingle kutlamak için Ankara Valiliğine başvurduklarını ve yanıt beklediklerini bildirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, 30 Nisan Cuma günü yapacakları mitingle kutlamak için Ankara Valiliğine başvurduklarını ve yanıt beklediklerini bildirdi.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri, Ulus Atatürk heykeli önünde toplandı.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, grup adına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs programlarını duyurdu.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için "Her gün 1 Mayıs" diyeceklerini ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerini dile getireceklerini söyleyen Görgün, "Salgın koşulları dikkate alınarak, en yaygın biçimde iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü çalışan emekçileri iş yerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracağız." diye konuştu.

Ankara'da emek ve meslek örgütlerini temsilen "1 Mayıs Tertip Komitesi" oluşturduklarını belirten Görgün, "30 Nisan Cuma günü Tandoğan Meydanı'nda 1 Mayıs mitingini yapmak için Ankara Valiliğine başvurumuzu yaptık ve cevap bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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